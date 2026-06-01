ESPORT ADAPTAT

El CE Costa Daurada, gran dominador de les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes

Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5

Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 / UFEC

SPORT.es

Les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 s’han disputat aquest cap de semana al Pavelló Esportiu del Club Natació Terrassa, seu de la XVIII edició dels Jocs Catalans.

En la modalitat de 3x3 disputada a primera hora i que ha reunit a cinc equips, el CE Costa Daurada ha guanyat tots els partits disputats amb gran superioritat, guanyant la Copa Catalana per davant de l’UNES Barça 1, segon, el CB MIFAS Sport Experience ha finalitzat en la tercera posició, UNES-Global 2 en la quarta i el FEM Mataró en la cinquena.

En la Copa Catalana de bàsquet en cadira de rodes 5x5 entre el CE Costa Daurada i el CB MIFAS Sport Experience, l’equip de Reus va dominar ja des dels primers minuts, arribant al final del primer quart amb una diferència de 20 a 8, una diferència que va anar augmentant fins arribar al marcador final de 90 a 52.

