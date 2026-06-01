ESPORT ADAPTAT
El CE Costa Daurada, gran dominador de les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes
Les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 s’han disputat aquest cap de semana al Pavelló Esportiu del Club Natació Terrassa, seu de la XVIII edició dels Jocs Catalans.
En la modalitat de 3x3 disputada a primera hora i que ha reunit a cinc equips, el CE Costa Daurada ha guanyat tots els partits disputats amb gran superioritat, guanyant la Copa Catalana per davant de l’UNES Barça 1, segon, el CB MIFAS Sport Experience ha finalitzat en la tercera posició, UNES-Global 2 en la quarta i el FEM Mataró en la cinquena.
En la Copa Catalana de bàsquet en cadira de rodes 5x5 entre el CE Costa Daurada i el CB MIFAS Sport Experience, l’equip de Reus va dominar ja des dels primers minuts, arribant al final del primer quart amb una diferència de 20 a 8, una diferència que va anar augmentant fins arribar al marcador final de 90 a 52.
- El pacto del PSG con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez
- Siempre estaba con Messi pero me escapaba y no iba a clase. Me faltó cabeza, si pudiera volver atrás hubiera llegado al primer equipo del Barça
- La investigación del Tottenham pone al Bernabéu bajo sospecha
- Maldini avisa a Luis Enrique tras ganar la Champions: 'Dijo que el mérito es de los jugadores...
- El reencuentro más esperado y tenso entre Susana Guasch y Luis Enrique: 'Me mataron en la tanda de Marruecos y España
- El Barça estudia recomprar a Jan Virgili
- Jane Fonda (88 años): 'Me levanto a las 5:30 y hago ejercicio todos los días. Alterno días trabajando la parte superior e inferior del cuerpo para fortalecerlo
- Guti desvela el motivo real por el que abandonó 'El Chiringuito': 'Eran muy malos