ESPORT ADAPTAT

El CE Costa Daurada conquista la Supercopa catalana de bàsquet en cadira de rodes

Va superar l'UNES-Global per 17 a 6

El CE Costa Daurada, l'equip guanyador del torneig / UFEC

SPORT.es

El CE Costa Daurada ha aixecat la Supercopa de la FCEDF en una edició disputada en format 3x3 a Sant Julià de Vilatorta. L’equip reusenc ha mostrat un gran nivell superant a la final l’UNES – Global per 17 a 6 i proclamant-se campió.

La competició, emmarcada en el Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, ha reunit també el CB Granollers i el FEM UE Mataró, amb partits molt igualats i gran ambient esportiu.

Amb aquest triomf, el Costa Daurada reafirma la seva posició de referència dins el bàsquet adaptat català i reforça el compromís amb l’esport inclusiu.

