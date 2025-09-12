ESPORT ADAPTAT
El CE Costa Daurada conquista la Supercopa catalana de bàsquet en cadira de rodes
El CE Costa Daurada ha aixecat la Supercopa de la FCEDF en una edició disputada en format 3x3 a Sant Julià de Vilatorta. L’equip reusenc ha mostrat un gran nivell superant a la final l’UNES – Global per 17 a 6 i proclamant-se campió.
La competició, emmarcada en el Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, ha reunit també el CB Granollers i el FEM UE Mataró, amb partits molt igualats i gran ambient esportiu.
Amb aquest triomf, el Costa Daurada reafirma la seva posició de referència dins el bàsquet adaptat català i reforça el compromís amb l’esport inclusiu.
