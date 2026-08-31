KORFBAL
Catalunya vs Dos’46 (NED), dins la VI Setmana Catalana de l’Esport 2026
Els partits han servit de preparació per l’Europeu Absolut 2026 d’aquest octubre a República Txeca
El Pavelló Can Jofresa de Terrassa ha acollit dos partits internacionals de la selecció catalana de korfbal absoluta contra els equips A i B del club Dos’46 dels Països Baixos, en el marc de la VI Setmana Catalana de l’Esport 2026, i com a preparació de la selecció catalana per l’Europeu Absolut 2026 d’aquest octubre a República Txeca.
El torneig ha conclòs amb el domini absolut del DOS’46, que s’ha proclamat campió de la competició, seguit pel seu segon equip, el DOS’46 (B), en segona posició. Per la seva banda, la selecció de Catalunya ha completat el podi aconseguint la tercera posició final.
La SCE és el gran esdeveniment internacional on les diferents seleccions catalanes de 35 esports representen el nostre territori amb orgull, esforç i excel·lència. Amb més de 4.000 esportistes i organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya (ESPORTCAT) és, sobretot, un gran aparador internacional del gran nivell de l’esport català.
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