13 clubs catalans als Campionats d’Espanya de Vòlei Platja

Un cop coneguts els clubs campions de Catalunya de Vòlei Platja de menors, arriba el moment de començar a preparar les maletes per participar als Campionats d’Espanya de clubs de vòlei platja que es disputen entre el 17 de juliol i 20 d’agost. Fins a 13 clubs catalans tindran representació en aquestes competicions amb la participació d’un total de 19 equips.

El Campionat d’Espanya de Vòlei Platja de clubs de categoria sub 19, masculí i femení, s’està disputant a Dumbria. En el quadre femení hi participen el CN Sabadell i el CVP Arenys. Pel que fa a la participació masculina, Catalunya ha tingut quatre representants: Club Vòlei Platja Arenys (campió de Catalunya), CE Vòlei Platja Roquetes, CV Premià de Dalt i DSV VP Sant Cugat.

Demà comencen, també a Dumbria, les categories cadets que disputaran el seu Campionat d’Espanya fins al 23 de juliol. En total hi haurà 5 clubs catalans, dos en categoria masculina, el Beach Club Esportiu el Péndulo, com a campió de Catalunya, i el CV Premià de Dalt; i tres en la femenina, el CV Esplugues, el CV Premià de Dalt, i el CV Sant Quirze, tercer a la general catalana. A finals de juliol serà el torn de les categories infantils. L’infantil masculí es disputarà del 25 al 27 de juliol, mentre que el femení serà del 28 al 30 i la seu serà el CIVP de Lorca. La representació catalana en categoria masculina estarà formada per el CV AVAP Girona, com a campió català, i pel CEVOL Torredembarra, segon. En categoria femenina els clubs catalans seran el CV Vilassar de Mar i el CV Esplugues.

Per últim, en categoria sub21 els campions de Catalunya en categoria femenina i masculina han estat, respectivament, el CV Barcelona Barça i el CV Canet. Els dos campions participaran amb els CVP Arenys, que ha quedat segon en els dos gèneres. La competició tindrà lloc a Lorca, del 15 al 17 d’agost,el campionat masculí i del 18 al 20 el femení.