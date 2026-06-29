ATLETISME
Catalunya triomfa i regna a Logronyo per partida doble
Tot i les absències, la selecció catalana d'altletisme s'ha imposat tant a la categoria absoluta com a la sub-18
La selecció catalana d'atletisme ha guanyat el Campionat d'Espanya de Federacions a Logronyo. El combinat es va imposar en les categories absoluta i sub-18, en una cita que enguany unificava ambdós tornejos.
En la categoria absoluta, l'equip català va vèncer amb 271 punts, davant de Madrid i Andalusia. La delegació va assegurar el triomf final malgrat les absències notables provocades pels diversos compromisos internacionals.
A nivell individual, Sara Gallego i Oriol Sànchez van establir nous rècords del campionat estatal. També van obtenir la victòria Laura Redondo, Ericka Maseras, Marçal Herráiz i el conjunt del relleu mixt.
Diumenge, el conjunt sub-18 va certificar el doblet amb 270 punts, superant Castella i Lleó i Madrid. Eros Alegre, Noa Antón, Jana Queralt i Guillem Cuartero van guanyar les seves respectives proves.
Aquests resultats de Logronyo suposen la tretzena victòria de Catalunya en setze edicions de caràcter absolut, mentre que el combinat sub-18 assoleix el seu setè títol en el palmarès de la competició.
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