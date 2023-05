Catalunya triomfa al Campionat de trail de Federacions

La prova masculina ha tingut nom i cognom: Miquel Corbera L’atleta de Montornès del Vallès ha dominat els 27 K de pujades i baixades des de l’inici, aconseguint la victòria amb una marca de 2:09:13.

La població navarresa de Lerín ha estat l’escenari del Campionat d’Espanya de trail de federacions, on Catalunya ha renovat els seus vots i s’ha citat de nou amb la victòria en diverses categories, en especial a l’absoluta, on no només s’ha endut els dos ors per equips, sinó que també ha obtingut els dos ors individuals.

La prova masculina ha tingut nom i cognom: Miquel Corbera. L’atleta de Montornès del Vallès ha dominat els 27 K de pujades i baixades des de l’inici, aconseguint la victòria amb una marca de 2:09:13. Corbera ha tancat tota esperança dels seus perseguidors amb un final mantenint la dinàmica i sense arronsar-se.

Mateixa dinàmica de l’equip femení, on Catalunya ha dominat des de l’inici. Natàlia Gonzàlez ha aguantat perfectament un ritme endimoniat al principi, i el cansament dels instants finals, que han propiciat que la segona classificada s’apropés. No obstant, amb determinació, ha tancat la cursa amb 2:39:56 i li ha donat el primer lloc a la selecció catalana.

Però aquí no s’ha acabat la festa catalana. La categoria sub 23 femenina ho ha tingut gairebé tot. Maria Carner s’ha proclamat subcampiona espanyola amb un temps d’1:23:06 en el recorregut de 14 K. Just després d’ella ha entrat Sara Roca, que ha obtingut el bronze amb un temps d’1:28:46. Aroa Berenguel ha estat 10a amb 1:33:49. Totes tres han pujat al podi com a campiones per equips.

Més alegries a la categoria sub 20. Tots dos equips han pujat al podi aconseguint el bronze. A la prova masculina, el català més ràpid en completar els 8 K ha estat Pau Valdepeñas, acabant 4t amb 36:43. Finalment, a la prova sub 20 femenina, tercer lloc també de les noies catalanes, amb Yousra Laghmich 9a amb 48:46, Clàudia Llesuy 10a amb 48:49 i Carla Yanguas 16a amb 53:17.

En total, nou medalles obtingudes per la representació catalana, en una magnífica matinal a Lerín que deixen del tot segellat un any més un curs d’alt nivell pel trail català a les proves estatals.