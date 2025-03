Catalunya triomfa al Campionat d’Espanya Autonòmic Sub-16 amb un nou doblet històric

Les seleccions catalanes masculina i femenina sub-16 tornen a brillar al Campionat d’Espanya Autonòmic, celebrat aquest cap de setmana a Granada i Alcalá La Real, proclamant- se campiones en totes dues categories. Aquest èxit reafirma el domini del hockey català en l’àmbit estatal i suposa el quart doblet consecutiu en aquesta competició, el tretzè en la història de Catalunya.

La selecció masculina ha completat un campionat impecable, imposant-se amb autoritat en tots els seus partits. Els nois van debutar amb una victòria contundent davant Cantàbria (4-0) i van mantenir la dinàmica golejadora contra Galícia (8-0). A les semifinals, una exhibició col·lectiva va permetre superar Andalusia amb un aclaparador 11-0. Finalment, en una final contra Madrid, Catalunya s’ha alçat amb el títol amb un resultat incontestable de 8-0.

La selecció femenina, per la seva banda, també ha demostrat un nivell excepcional al llarg del campionat. Després de debutar amb una victòria per 7-0 contra Cantàbria, les noies van derrotar Canàries per 12-0 i es van assegurar el pas a la final guanyant Euskadi per 3-0 a les semifinals. En una final molt renyida contra Madrid, Catalunya ha marcat primer, però l’equip madrileny ha empatat el partit. No ha sigut fins a l’últim quart quan les catalanes han sentenciat el duel amb un gol que les ha coronat campiones per 2-1.

El talent català també ha estat reconegut amb premis individuals. Àlex Carrera i Marta Farré han estat escollits com a millors jugadors del torneig, mentre que Pol Balart i Aitana del Barrio s’han endut el reconeixement com a màxims golejadors. Aquests guardons reflecteixen l’excel·lent nivell competitiu i el treball col·lectiu de les seleccions catalanes