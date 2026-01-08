BASQUETBOL
Catalunya torna de Saragossa amb tres medalles: 1 or i 2 bronzes
El Campionat d'Espanya de Seleccions Cadet i Infantil de Saragossa ha arribat al seu punt i final i l'expedició catalana torna amb tres medalles al sac i un cinquè lloc demostrant, una vegada més, el bon treball que es fa en el Bàsquet Català.
A primera hora, la Selecció Catalana Infantil Masculina que dirigeix Xavi Orois, amb Jordi Amigó, Ivet Estany i Ingrid Labrador d'ajudants, ha aconseguit la medalla d'or i el campionat en superar amb una exhibició defensiva la Comunitat Valenciana (59-37) al Pavelló Siglo XXI. La medalla de bronze se l'ha endut la Comunitat de Madrid, que ha doblegat Galícia (74-55).
Després ha estat el torn de les noies. Primer en categoria Infantil, la selecció dirigida per Sergi Llurba amb Laura Díaz, Lluís Pino i Anna Matas d'ajudants, ha doblegat en la lluita pel bronze Castella i Lleó (68-44) al Pavelló Liceo Europa demostrant que l'equip ha anat creixent durant el campionat. Les campiones han estat la Comunitat de Madrid, que ha guanyat a Andalusia (59-56).
Després ha estat el torn del combinat Cadet. La selecció que dirigeix Santa Carrasco amb Jordi Acero, Paula Ibáñez i Marcus Vinicius d'ajudants, que no han fallat contra Andalusia (68-58) al Pavelló Stadium Casablanca. Les campiones han estat les jugadores de la Comunitat Valenciana, que ha superat a la final Castella i Lleó. (82-70).
Finalment, en categoria Cadet Masculina, la selecció que dirigeix Carles Rofes amb Paula Pla, Jordi Duran i Ari Ortega d'ajudants, que va quedar fora dels quarts de final, ha tancat el campionat amb un cinquè lloc després de doblegar Galícia (77-72) al Pavelló CN Helios. El campió en categoria cadet ha estat la Comunitat de Madrid, que ha apallissat la Comunitat Valenciana (87-67).
