Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dakar etapa 5Quique SetiénReal Madrid - Atlético horarioReal Madrid - Atlético oncesFinal Supercopa de EspañaBardghjiBarcelona - AthleticCopa ÁfricaJoan GarciaTrae YoungDinero SupercopaMercado de Fichajes hoySorteo Copa del ReyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyCopa de la ReinaRival Barça CopaRival Madrid CopaBrahimCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

BASQUETBOL

Catalunya torna de Saragossa amb tres medalles: 1 or i 2 bronzes

Catalunya torna de Saragossa amb tres medalles: 1 or i 2 bronzes

Catalunya torna de Saragossa amb tres medalles: 1 or i 2 bronzes / Rocio Benitez

SPORT.es

SPORT.es

El Campionat d'Espanya de Seleccions Cadet i Infantil de Saragossa ha arribat al seu punt i final i l'expedició catalana torna amb tres medalles al sac i un cinquè lloc demostrant, una vegada més, el bon treball que es fa en el Bàsquet Català.

A primera hora, la Selecció Catalana Infantil Masculina que dirigeix Xavi Orois, amb Jordi Amigó, Ivet Estany i Ingrid Labrador d'ajudants, ha aconseguit la medalla d'or i el campionat en superar amb una exhibició defensiva la Comunitat Valenciana (59-37) al Pavelló Siglo XXI. La medalla de bronze se l'ha endut la Comunitat de Madrid, que ha doblegat Galícia (74-55).

Després ha estat el torn de les noies. Primer en categoria Infantil, la selecció dirigida per Sergi Llurba amb Laura Díaz, Lluís Pino i Anna Matas d'ajudants, ha doblegat en la lluita pel bronze Castella i Lleó (68-44) al Pavelló Liceo Europa demostrant que l'equip ha anat creixent durant el campionat. Les campiones han estat la Comunitat de Madrid, que ha guanyat a Andalusia (59-56).

Després ha estat el torn del combinat Cadet. La selecció que dirigeix Santa Carrasco amb Jordi Acero, Paula Ibáñez i Marcus Vinicius d'ajudants, que no han fallat contra Andalusia (68-58) al Pavelló Stadium Casablanca. Les campiones han estat les jugadores de la Comunitat Valenciana, que ha superat a la final Castella i Lleó. (82-70).

Finalment, en categoria Cadet Masculina, la selecció que dirigeix Carles Rofes amb Paula Pla, Jordi Duran i Ari Ortega d'ajudants, que va quedar fora dels quarts de final, ha tancat el campionat amb un cinquè lloc després de doblegar Galícia (77-72) al Pavelló CN Helios. El campió en categoria cadet ha estat la Comunitat de Madrid, que ha apallissat la Comunitat Valenciana (87-67).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL