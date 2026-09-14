TENNIS TAULA
Catalunya torna a brillar en l'escenari internacional de tennis taula
Els diferents equips catalans es van imposar en els seus respectius partits
La selecció catalana de tennis taula ha brillat amb força en el seu retorn a l'acció durant la VI Setmana Catalana de l'Esport 2026, on ha superat amb gran autoritat el combinat francès de Montpeller.
Els catalans han demostrat un excel·lent nivell imposant-se tant en la categoria absoluta mixta com en la juvenil mixta. L'equip absolut, dirigit per Josep Lluís Andrade, ha aconseguit una sòlida victòria per 4 a 1 gràcies als triomfs individuals de Joan Masip, Marc Durán i Camila Renata Mosco, a més del punt de dobles. Per la seva banda, el conjunt juvenil s’ha mostrat implacable i ha signat un ple de 5 a 0 contra els seus rivals.
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