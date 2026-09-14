Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BaldeMadringRodriLamine YamalBalón de OroAston MartinFerran TorresPadre Lamine YamalRafa NadalMiguel IndurainPaco GonzálezJorge ReyPS Plus ExtraOutdoor
instagramlinkedin

TENNIS TAULA

Catalunya torna a brillar en l'escenari internacional de tennis taula

Els diferents equips catalans es van imposar en els seus respectius partits

El combinat català recull els trofeus

El combinat català recull els trofeus / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

La selecció catalana de tennis taula ha brillat amb força en el seu retorn a l'acció durant la VI Setmana Catalana de l'Esport 2026, on ha superat amb gran autoritat el combinat francès de Montpeller.

Els catalans han demostrat un excel·lent nivell imposant-se tant en la categoria absoluta mixta com en la juvenil mixta. L'equip absolut, dirigit per Josep Lluís Andrade, ha aconseguit una sòlida victòria per 4 a 1 gràcies als triomfs individuals de Joan Masip, Marc Durán i Camila Renata Mosco, a més del punt de dobles. Per la seva banda, el conjunt juvenil s’ha mostrat implacable i ha signat un ple de 5 a 0 contra els seus rivals.

Noticias relacionadas

La SCE està organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), i compta amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL