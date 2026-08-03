ATLETISME
Catalunya tanca l'estatal de Màlaga amb 23 medalles i un diumenge de cinc ors
La representació catalana ha realitzat un Campionat d'Espanya absolut a l'aire lliure de Màlaga excel·lent
La delegació catalana ha posat punt final al Campionat d'Espanya absolut a l'aire lliure de Màlaga amb un balanç de 23 medalles d’atletes de la Federació Catalana d’Atletisme -deu d'or, set de plata i sis de bronze-, en una jornada de cloenda especialment brillant: cinc títols estatals i un nou rècord de Catalunya al relleu 4×100.
El primer or del diumenge ha arribat al matí amb Marina Martínez, que s'ha imposat als 1.500 m amb 4:16.09 en una cursa resolta amb autoritat al tram final; a la mateixa cursa, Anna Torras ha estat cinquena i Èlia Saura, novena. Poc després, Martí Cissé (AA Catalunya) ha guanyat el salt d'alçada amb marca personal de 2,13 m, per davant del bronze d'Edgar Climent (2,10 m) i el cinquè lloc d'Eduard Fàbregas. La tarda ha portat tres ors més: Oriol Sànchez (L'Hospitalet Atletisme) s'ha estrenat com a campió estatal absolut als 200 m amb 20.79, amb la plata per a Adrià Alfonso (20.81); Jaël Bestué ha dominat el 200 m femení amb 22.57 de cara a l'Europeu de Birmingham; i Jaime Guerra (Cornellà Atlètic) ha revalidat el títol de salt de llargada amb 8,14 m.
El podi català s'ha completat amb la plata de Marta Mitjans als 800 m (2:01.55) -Julia Lillo, amb llicència FCA, ha estat cinquena amb 2:02.62-, el bronze de Hailu Estrampes (CA Ascó) a la javelina amb 71,58 m i el bronze del 4×100 de l'AA Catalunya, que amb Andreea Florina Sabou, Laia Monforte, Noa Miguel i Inés Gómez ha establert un nou rècord de Catalunya de 45.51. També han pujat al podi atletes catalans amb clubs de fora: Ona Rossell (or al 4×100) i Maria March (or al 4×400) amb el Playas de Castelló, i Arnau Monné (bronze al 4×100 amb el CAPEX). Entre els que s'han quedat a un pas del metall, quartes posicions d'Erika Sellart a la javelina (47,42 m), Marc Galé als 110 tanques (13.82) i Martí Serra a la perxa (5,35 m), amb Àlex Gràcia cinquè.
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