Catalunya tanca els cesa de vòlei platja 2026 amb sis medalles
Les seleccions catalanes sumen tres nous podis a Lorca i culminen un estiu especialment destacat en el vòlei platja de base
Les seleccions catalanes han tancat el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques de vòlei platja 2026 amb sis medalles en les tres cites disputades aquest estiu, un balanç que confirma el creixement i la solidesa del treball que es desenvolupa en les categories de base. L’última parada del calendari estatal va ser el Centre Internacional de Vòlei Platja de Lorca, que del 4 al 8 d’agost va reunir les millors seleccions autonòmiques en categories infantil i cadet. Catalunya hi va aconseguir una plata i dos bronzes, situant tres de les quatre parelles participants al podi. El resultat més destacat va arribar en cadet masculí, on Jordi Muñiz i Celestino Habela es van proclamar subcampions d’Espanya. La parella catalana va completar un torneig de gran nivell fins a arribar a la final, on va cedir davant Daniel Fernández i Augustas Vansavicius, de les Illes Canàries, per 21-15 i 21-13.
DOS BRONZES PER COMPLETAR EL PODI CATALÀ
En infantil masculí, Alan Galindo i Nicolás Navarrete van aconseguir la medalla de bronze després d’un campionat molt sòlid. Després de caure en una ajustadíssima semifinal a tres sets davant Pablo Andreas Madrid i Héctor Miró (21-23, 21-12 i 12-15), els catalans van reaccionar en la lluita pel tercer lloc superant els valencians Adrián García i Alonso Castaño per un doble 21-19. El tercer podi català de Lorca va arribar en cadet femení, amb Julia Crous i Aina Amenos. Després de cedir a semifinals davant Celia San Miguel i Marta Sánchez-Arjona, les catalanes van superar en un emocionant partit pel bronze les balears Esther Carballal i Neus López per 21-16, 18-21 i 15-12. En infantil femení, Olivia Marcos García i Carlota Martínez Vicente-Torta van completar la participació catalana amb una meritòria novena posició, sumant experiència en una competició estatal de màxim nivell.
SIS MEDALLES PER A CATALUNYA
Les tres medalles de Lorca culminen un estiu especialment positiu per a les seleccions catalanes de vòlei platja. La primera va arribar el 19 de juliol a Las Palmas de Gran Canària, on Laia Escusa i Gala Sierra es van proclamar subcampiones d’Espanya sub-21, mentre que Nahuel Tagliaferro i Thibault Torrellas van finalitzar en cinquena posició en categoria masculina. Una setmana més tard, a Los Cristianos (Tenerife), Catalunya va tornar a pujar al podi per partida doble. Joana Morató i Gala Sierra es van proclamar campiones d’Espanya sub-19 després de completar un torneig immaculat, mentre que Kai Erickson i Noah Maseras van aconseguir la medalla de bronze masculina. Amb aquests resultats, Catalunya tanca els CESA de vòlei platja 2026 amb sis medalles: un or, dues plates i tres bronzes. Un balanç que situa les seleccions catalanes entre les més destacades del panorama estatal i posa en valor el treball de detecció, formació i desenvolupament dels joves jugadors i jugadores del vòlei platja català.
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