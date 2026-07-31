Catalunya suma tres medalles en els dos primers Cesa de vòlei platja i ja prepara el darrer repte
L’or i el bronze Sub-19 i la plata Sub-21 consoliden el gran paper del vòlei platja català en els campionats estatals de formació
Les seleccions catalanes de vòlei platja han signat un excel·lent inici del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), amb un balanç de tres medalles en les dues primeres cites del calendari estatal. La plata aconseguida al CESA Sub-21 i l’or i el bronze assolits al CESA Sub-19 confirmen el gran moment de la base catalana i el treball que es duu a terme des de la Federació Catalana de Voleibol en les categories de formació.
La primera alegria va arribar el passat 19 de juliol a Las Palmas de Gran Canària, on la parella femenina formada per Laia Escusa i Gala Sierra es va proclamar subcampiona d’Espanya Sub-21 després de completar un gran torneig i penjar-se la medalla de plata. En la competició masculina, Nahuel Tagliaferro i Thibault Torrellas també van oferir una gran imatge, finalitzant en una meritòria cinquena posició després de completar una fase de grups impecable. Una setmana més tard, del 24 al 26 de juliol, a Los Cristianos (Tenerife), Catalunya va tornar a demostrar el seu potencial. Joana Morató i Gala Sierra es van proclamar campiones d’Espanya Sub-19 després de completar un campionat immaculat, mentre que Kai Erickson i Noah Maseras van pujar al tercer graó del podi en la competició masculina. Amb aquest balanç de tres medalles - un or, una plata i un bronze -, les seleccions catalanes afronten ara l’últim compromís del calendari dels CESA de vòlei platja.
Del 4 al 8 d’agost, el Centre Internacional de Vòlei Platja de Lorca acollirà el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en categories infantil i cadet, una nova oportunitat perquè els joves talents catalans continuïn demostrant el bon nivell del vòlei platja de casa nostra.
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