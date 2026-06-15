FUTBOL AMERICÀ
Catalunya, subcampiona d'Espanya Cadet de Futbol Americà
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La Selecció Catalana va perdre la final del Campionat d'Espanya Cadet de Futbol Americà contra Madrid per 16-32 a Terrassa.
Malgrat la distància inicial en la puntuació, Catalunya va reaccionar amb orgull. Els "touchdowns" de Marc Subirana i Juan Pablo Nieves van retallar diferències amb l’equip madrileny fins al definitiu 16-32, tancant el torneig amb un digne subcampionat.
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