Catalunya, subcampiona d'Espanya Cadet de Futbol Americà

La Selecció Catalana va perdre la final del Campionat d'Espanya Cadet de Futbol Americà contra Madrid per 16-32 a Terrassa.

Malgrat la distància inicial en la puntuació, Catalunya va reaccionar amb orgull. Els "touchdowns" de Marc Subirana i Juan Pablo Nieves van retallar diferències amb l’equip madrileny fins al definitiu 16-32, tancant el torneig amb un digne subcampionat.