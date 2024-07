Catalunya, subcampiona d’Espanya de tennis platja per CCAA

La localitat alacantina de Benidorm ha acollit la quarta edició del Campionat d’Espanya de Tennis Platja per CCAA. Per quart any consecutiu, Catalunya ha arribat a la final. Enguany, però, després de tres victòries consecutives, s’han quedat a les portes del títol en caure en la final contra les Canàries per 4/0.