Catalunya sub 16 revalida el títol i triomfa a Madrid en una final d’infart

La Selecció Catalana sub 16 s’ha proclamat campiona d’Espanya després de superar Madrid en una final trepidant decidida a la tanda de penals. El combinat dirigit per Rafa Beltrán revalida el títol i torna a tocar el cel en un escenari majúscul com la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

Selecció catalana molt insistent

El partit ha començat amb un ritme intens per part de Catalunya, que ha sortit amb convicció. Tot i això, ha estat Madrid qui ha colpejat primer amb un gol de Marco Company passada la mitja hora. A la represa, Catalunya ha anat creixent i buscant l’empat amb insistència. Ja al temps afegit, una centrada enverinada d’Arnau Luque ha superat el porter i Joaquin Manuel 'Polli', atent, ha signat l’empat que enviava el partit a la pròrroga.

Amb l’impuls del gol, Catalunya ha estat a prop de culminar la remuntada en una acció d’Ebrima que ha desviat la defensa madrilenya. La pròrroga ha estat marcada pel respecte i l’equilibri, amb una estirada providencial de Pablo Peña evitant el gol rival.

La tanda de penals ha convertit Pablo Peña en l’heroi, aturant dos llançaments decisius. Des del punt fatídic, Ebrima, Arnau Luque i Orian han executat amb seguretat per donar el títol a Catalunya.

Doble premi per la Selecció Catalana

L’expedició torna de Madrid amb un doble premi: campions en categoria sub 16 i subcampions en sub 14. Una generació de talent que confirma el gran moment de les Seleccions Catalanes Base i l’excel·lent tasca del cos tècnic. Rafa Beltrán i els seus escriuen una nova pàgina d’or en la història del futbol català.