Catalunya signa un gran empat davant Itàlia en una nova cita internacional

La selecció catalana femenina ha protagonitzat una nova cita internacional de primer nivell, empatant (1-1) davant la selecció d’Itàlia a l’Estadi Martí Colomer de Terrassa. Més enllà del resultat, el partit va reforçar el compromís de la Federació Catalana de Hockey per seguir competint a escala internacional i consolidar Catalunya com a referent del nostre esport.

La selecció italiana va colpejar primer amb un gol de penal córner en els instants finals del primer quart. L’equip dirigit per Guillermo Carnicer va mostrar solidesa i ambició, mantenint la intensitat fins a trobar el premi de l’empat gràcies a un gol de Txell Vizcaíno en el tram final del partit. Catalunya va tenir opcions clares per empatar i fins i tot capgirar el resultat en diverses fases del duel, amb rematades destacades de jugadores com Beth Vilà, Clara Ycart i Laura Bruguera.