V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
Catalunya salda els partits amb França amb una victòria i un empat
Ha suposat l'estrena d'Albert Massaguer al capdavant de la banqueta de la selecció sub 21 masculina d’hoquei herba
SPORT
La selecció catalana sub 21 masculina d’hoquei herba ha brillat dins la V Setmana Catalana de l’Esport, amb dos enfrontaments internacionals davant França que han servit per estrenar la nova etapa amb Albert Massaguer al capdavant de la banqueta.
Una victòria d’infart
En el primer partit, Catalunya es va imposar per 1 a 0 gràcies a un gol decisiu d’Aleix Bozal (Júnior) en l’últim instant, transformant un penal córner quan només quedaven segons per al final. El duel havia estat dominat pels catalans, que van disposar de més ocasions i van veure com el porter de l’Egara, Jan Capellades, s’havia de lluir amb una doble aturada en un penal córner francès.
Empat en el segon duel
En el segon enfrontament, molt més igualat, el marcador va acabar amb un empat a dos. Els francesos van reaccionar amb força, però la selecció catalana va mantenir una imatge sòlida i competitiva, demostrant nivell i projecció internacional.
La V Setmana Catalana de l’Esport, escenari internacional
Aquests partits formen part del programa de la V Setmana Catalana de l’Esport, impulsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Una cita que reuneix més de 4.000 esportistes de 55 països i que té com a objectiu impulsar l’esport català i les seleccions nacionals en un escenari d’abast mundial.
La Federació Catalana d’Hoquei vol donar continuïtat a aquesta línia de partits i preveu que la selecció sub 21 torni a competir aviat, consolidant així el seu paper en el panorama internacional.
