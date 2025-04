Catalunya revalida el títol de Campiona d’Espanya de rugbi en cadira de rodes

La Selecció Catalana de rugbi en cadira de rodes ha tornat a proclamar-se Campiona d’Espanya al Campionat per Comunitats Autònomes, celebrat al "Centro Deportivo Municipal Siglo XXI" de Saragossa.

En la fase de grups, Catalunya va superar Andalusia amb un marcador de 40 a 30 i es va imposar també a Aragó, assegurant així la seva presència a la gran final.

En els partits decisius, Aragó va vèncer el País Basc per 54 a 33 en la lluita per la tercera posició. A la final, l’equip dirigit per Adrià Garcia va dominar clarament Madrid, amb un avantatge de 33 a 17 al descans i mantenint el control fins al final del partit. El marcador definitiu, 58 a 33, va certificar una nova victòria per Catalunya, que consolida el seu domini estatal en aquesta disciplina.