Catalunya revalida el títol de campiona d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en edat escolar de bàsquet en cadira de rodes 3×3

Catalunya ha estat la gran protagonista del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en edat escolar de bàsquet en cadira de rodes 3×3, revalidant el títol a la competició celebrada a la localitat gironina de Vilobí d’Onyar.

La Selecció Catalana Groc, dirigida per Laia Planella, ha realitzat un gran Campionat d’Espanya guanyant tots els partits disputats. En la gran final va guanyar per 12 a 9 a la Selecció de Madrid 1. En el partit pel tercer i quart lloc, la Selecció de Múrcia 1 ha guanyat a País Vasc per 8 a 5.

L’altre Selecció Catalana participant, dirigida per Miguel Romaguera, ha finalitzat en la sisena posició per davant de les Seleccions de Madrid 2, Melilla 2, Melilla 1 i Navarra.