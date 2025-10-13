Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
GOLF

Catalunya remunta i es penja el bronze a l’Interautonòmic Infantil

L’equip infantil de la FCGolf ha superat Castella i Lleó

L’equip infantil de la FCGolf ha superat Castella i Lleó / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

L’equip infantil de la FCGolf ha superat Castella i Lleó (3-2) en un duel vibrant pel tercer lloc del Campionat d’Espanya. Hugo Carmona va culminar la remuntada amb una rematada èpica, guanyant sis forats seguits. Gran treball del conjunt capitanejat per Cristina Lagarma.

