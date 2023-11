Catalunya, referent mundial en la lluita contra el dopatge

Esporcat-Generalitat de Catalunya dona suport al centre per garantir la seva viabilitat

Joc net. Esport segur i saludable. Una de les xacres de l’esport és el dopatge. I és que, a part d’alterar el resultat de la competició i ser una actitud contrària al joc net i als valors de l’esport, afecta directament a la salut de l’esportista. Catalunya ha estat compromesa en la lluita contra el dopatge i s’ha convertit en un país capdavanter.

En aquest sentit, compta amb un dels 30 laboratoris d’antidopatge acreditats al món per l’Agència Mundial Antidopatge (AMA), el Laboratori Antidopatge de Catalunya, situat a l’Hospital del Mar Research Institute. L’any passat, el Laboratori va analitzar prop de 10.000 mostres d’esportistes, unes dades que l’estableixen com el dotzè centre amb més anàlisis anuals. Esportcat-Generalitat de Catalunya dona suport econòmic al Laboratori, sense el qual el Laboratori no seria viable. L’acreditació de l’AMA obliga al compliment d’uns alts requisits tècnics i de qualitat que fan molt complexa l’activitat dels laboratoris, i que fan que no siguin sostenibles sense el suport institucional adequat. , El Laboratori col•labora en diferents àrees, com la difusió d’informació relacionada amb la protecció de la salut i la lluita contra el dopatge i la formació de professionals en aquests camps, o en activitats d’investigació científica i tècnica i innovació tecnològica, entre altres.

Experiència de controls en grans competicions esportives El Laboratori Antidopatge de Catalunya rep mostres de més de 50 països. També compta amb una àmplia experiència en el control de grans esdeveniments esportius, com són els Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona, 1992; Jocs Panamericans 1991, 1995 i 2011; Jocs Mediterranis de Tarragona 2018, entre d’altres. Personal del Laboratori ha col•laborat amb els controls de dopatge de tots els Jocs Olímpics, de de l’any 1988. El centre també realitza tasques de recerca i d’entrenament a altres laboratoris. . En el camp de la recerca, a més de ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), les contribucions científiques del Laboratori són molt valorades a nivell internacional en el món antidopatge, com ho indica que personal del Laboratori formi part de diferents comitès d’experts de l’AMA.

La seva directora, Dra. Rosa Ventura Alemany ha estat reconeguda com la quarta autora de més impacte (catorzena en la llista mixta) en ciències antidopatge en un estudi bibliomètric internacional dels últims vint anys. El Laboratori també està acreditat com a Unitat de Gestió del Passaport Biològic dels Esportistes, per revisar dades longitudinals de cada esportista que permeten detectar el dopatge sanguini o el dopatge amb esteroides anabolitzants.

Les autoritats de l’esport català visiten el centre

La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula i Paretas, conjuntament amb el director del Consell Català de l’Esport (CCE), Aleix Villatoro i Oliver, i el cap de la Unitat d’Esport i Salut del CCE, Dr. Daniel Brotons Cuixart, van visitar el centre.

Durant la visita, es van compartir les diferents tècniques analítiques que s'utilitzen. També es van conèixer els darrers avenços en la detecció de substàncies prohibides en l'esport, alguns dels quals liderats pel Laboratori de Catalunya, com per exemple la detecció d'agents estimulants de l'eritropoiesis a partir d'una única gota de sang seca.

Totes dues parts van tractar diversos aspectes per millorar les vies de col·laboració i per garantir que el Laboratori Antidopatge de Catalunya continuï sent uns dels més punters en la lluita contra el dopatge i en favor d'un esport net.

Visita de les autoritats d’Esportcat-Generalitat de Catalunya al centre | SPORT.es