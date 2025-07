Catalunya rebrà Itàlia en un nou enfrontament internacional femení a Terrassa

La selecció femenina de Catalunya tornarà a vestir-se de curt per disputar un nou partit internacional de màxim nivell. Serà el dimarts 15 de juliol, a les 20.30 hores, a l’estadi Martí Colomer de Terrassa, on el combinat català s’enfrontarà a la selecció d’Itàlia en un duel que promet emocions fortes i un alt nivell de competició.

Aquesta trobada suposa una nova mostra del compromís de la Federació Catalana de Hockey amb el creixement de l’hoquei femení i l’impuls de l’activitat internacional. Una gran oportunitat perquè les millors jugadores catalanes continuïn el seu desenvolupament esportiu en un escenari d’exigència i qualitat.

L’entrada serà gratuïta, i des de la Federació es fa una crida a l’afició per omplir les grades i donar suport a l’equip en una vetllada que vol ser també una festa per al nostre esport. Tothom que no hi pugui assistir, tindrà l’opció de seguir el partit en directe per Esport3.