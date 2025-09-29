V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
Catalunya reafirma el seu potencial internacional en un cap de setmana d’èxits i emoció
El fútbol americà, la pilota basca, el powerchairfootball, el bowling i el tir amb arc van ser els protagonistes de la jornada
La V Setmana Catalana de l’Esport ha ofert un cap de setmana inoblidable per a les seleccions catalanes, que han estat protagonistes en cinc competicions internacionals. Amb triomfs històrics, debuts emocionants i duels de màxim nivell, Catalunya ha tornat a demostrar que és un referent esportiu global en disciplines molt diverses.
Futbol americà: triomf històric contra Itàlia
El retorn de la selecció catalana absoluta de futbol americà no podia ser més sonat: victòria contundent davant Itàlia (42-6) a les Pistes d’Atletisme de Granollers. El conjunt dirigit per AngeloVettese va imposar un ritme altíssim des de l’inici amb tres "touchdowns" al primer quart i una defensa letal que va convertir l’estadi en una festa del “football” català. El públic va omplir les graderies i va vibrar amb una actuació que queda per a la història.
Pilota: duel equilibrat amb França
Als Frontons de l’Ègora Olímpics de la Vall d’Hebron, Catalunya i França van protagonitzar una competició espectacular en diverses modalitats de pilota basca. Catalunya es va imposar en cesta punta femenina i en mà parelles F36M, mentre que França va decantar al seu favor les modalitats de frontball, frontennis olímpic, paleta goma F30M i cesta punta masculina. Amb un balanç ajustat, França va acabar proclamant-se campiona global.
Powerchairfootball: debut històric a Tarragona
El Palau d’Esports de Tarragona va ser testimoni d’un moment clau: el primer Torneig de Seleccions Autonòmiques de PowerchairFootball. Catalunya, amb els equips del Barça i del Nàstic com a base, va competir amb intensitat i es va endur la tercera posició darrere Madrid i València. Més enllà del resultat, la competició va ser una gran celebració de l’esport inclusiu i va marcar un abans i un després en la història d’aquesta disciplina al nostre país.
Bowling: victòria per equips contra Suïssa
El New Park Vallès de Terrassa va acollir el duel internacional femení de bowling entre Catalunya i Suïssa. Les catalanes, dirigides per Luz Adriana Leal, van aconseguir la victòria a la prova per equips, demostrant el bon treball del programa de tecnificació. En l’àmbit individual, les jugadores suïsses van dominar, amb Keyla Vásquez al tercer lloc del podi i Laia Ouro premiada com a millor jugadora sub-25.
Tir amb arc: gran nivell al Trofeu Copa Pirineus
El Club Tir amb Arc Pardinyes de Lleida va reunir arquers catalans i internacionals en el III Trofeu Copa Pirineus, una de les cites més destacades del calendari. La competició va ser un nou aparador del nivell creixent de l’arc català i de la capacitat del territori per acollir proves de prestigi.
- Barcelona - Real Sociedad, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Sociedad
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan
- El Al-Ittihad piensa en Xavi Hernández
- Xabi Alonso y cinco jugadores, los grandes señalados de la debacle