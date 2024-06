Catalunya es proclama Campiona d’Espanya Absoluta en la modalitat de paleta cuir

Emiliano Skufca i Jhoan Torreblanca, dirigits per Carles Sanz, s’han proclamat Campions d’Espanya de paleta cuir en vèncer a la Federación Navarra de Pelota Vasca en la gran final, que s’ha disputat al Frontó Toki-Eder de Aoiz (Navarra).

La dupla de la Federació Catalana de Pilota s’ha imposat als navarresos Rubén Ayarra i Gonzalo Pérez Galbete en una final trepidant, on els nostres s’han adjudicat el primer joc per 15-11. Els del conjunt amfitrió s’han sabut sobreposar al gran inici dels pilotaris catalans i s’han fet amb el segon joc per 6-15.

En el tercer i definitiu joc, els catalans tot i estar contra les cordes en alguns moments, han aguantat i s’han adjudicat la victòria per un ajustat 10-9 al marcador, obtenint d’aquesta manera el títol de campions de la modalitat.