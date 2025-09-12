V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
Catalunya planta cara a Polònia en una jornada d’esquaix d’alt nivell dins la V Setmana Catalana de l’Esport
Els catalans van caure per 5 a 1 en un enfrontament disputat dins el marc de la V Setmana Catalana de l’Esport al Tipi Park Sports Center de Santa Cristina d’Aro
L’esquaix català ha tornat a fer un pas endavant en projecció i competitivitat internacional amb el duel entre les seleccions de Catalunya i Polònia, celebrat al Tipi Park Sports Center de Santa Cristina d’Aro. L’enfrontament s’ha disputat dins el marc de la V Setmana Catalana de l’Esport, i ha servit com a test exigent per al nou projecte liderat pel seleccionador Oriol Sàlvia.
Tot i la derrota final per 5 a 1 davant una de les potències europees emergents, el combinat català va exhibir intensitat, nivell i futur. Richard Williams va signar una victòria contundent per 3-0, mentre que altres partits van ser molt ajustats, amb Iván Serrano i Arnau Puiggròs forçant el cinquè joc davant rivals molt potents.
Objectiu: Jocs Olímpics
Aquest enfrontament no només reforça la preparació de la selecció de cara als pròxims campionats estatals, sinó que també contribueix a projectar l’esquaix català a escala internacional, amb l’horitzó dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 com a gran fita.
La V Setmana Catalana de l’Esport consolida així el seu compromís amb totes les disciplines del panorama esportiu català, donant visibilitat i impuls a modalitats com l’esquaix, que combinen esforç, tècnica i vocació de creixement global.
