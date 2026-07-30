Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diomande RodriJulián ÁlvarezRashfordGonzaloMarc MárquezBalón de OroInfantino MundialKolderiuMercado de fichajesBarça basketBarcelona pretemporadaPedro PorroFerran Torres TopuriaDorian YatesDoctor AldoDani OlmoAlcarazHerenciaCristina GinerPS Plus agostoOutdoor
instagramlinkedin

CICLISME

Catalunya, la millor selecció del Campionat d'Espanya de Pista amb 34 medalles

La delegació catalana ha estat la millor de l'esdeveniment

La delegació catalana ha guanyat 34 medalles

La delegació catalana ha guanyat 34 medalles / UFEC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

La selecció catalana ha tancat el Campionat d'Espanya de Pista elit/sub-23 i paraciclisme com la millor de la cita, amb 34 medalles: 10 en elit i 24 en paraciclisme, més tres títols sub-23. El campionat ha estrenat també el Team Sprint Inclusiu en el programa estatal, una modalitat en què Catalunya ha pujat al podi.

Helena Casas ha tornat a ser la protagonista del velòdrom: la velocista de Vila-seca ha revalidat els quatre ors de l'any passat -velocitat individual, quilòmetre CRI, keirin i velocitat per equips- i ha arribat als 49 títols estatals, als quals hi ha afegit el bronze inèdit del Team Sprint Inclusiu amb Axel Moreno i Biel Pérez. Laura Rodríguez ha completat un or i tres bronzes individuals, mentre que en categoria masculina Catalunya ha revalidat l'or en velocitat per equips i ha estat bronze en persecució.

Noticias relacionadas

El paraciclisme ha signat l'actuació més contundent, amb nou títols i 24 medalles. Raquel Acinas (WC2) i Clàudia Grau (WC3) han guanyat les quatre proves que disputaven i Pedro Blanco (MC2) s'ha imposat en el quilòmetre CRI. Juanjo Méndez (MC1) ha estat quatre vegades subcampió, sempre per darrere de Ricardo Ten, i Xavier Caballol i Joan del Río han sumat set podis més entre tots dos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL