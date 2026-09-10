PATINATGE
Catalunya ja té convocats i convocades per a la GoldenCat 2026: Martí Casas encapçala el combinat masculí i Laura Puigdueta l’equip femení
La selecció catalana d'hoquei patins ha anunciat les convocatòries per a la cinquena edició de la GoldenCat, que se celebrarà del disset al vint de setembre al Pavelló Municipal de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. El combinat masculí estarà encapçalat per Martí Casas, mentre que Laura Puigdueta liderarà l'equip femení.
A la competició ambdós conjunts faran front a una fase de grups exigent. En la categoria masculina, Catalunya jugarà contra Portugal, França i Angola, debutant dijous al vespre contra la selecció francesa. Per la seva banda, l'equip femení es mesurarà davant d'Alemanya, Portugal i França.
Durant la final masculina del diumenge, se celebrarà l’acte central de la VI Setmana Catalana de l'Esport 2026. La iniciativa, impulsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, converteix la GoldenCat en un aparador fonamental per projectar internacionalment l'esport del país.
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