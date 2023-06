Catalunya i Itàlia disputaran el primer partit internacional de waterpolo adaptat

Es disputa la primera edició de la Copa Internacional de waterpolo adaptat També, Catalunya guanya el bronze al Campionat d'Espanya d'Optimist per equips

El dissabte 1 de juliol es disputa la primera edició de la Copa Internacional de waterpolo adaptat entre les Seleccions Catalanes i la Selecció Italiana a les instal.lacions del Club Natació Sabadell, dins de la III Setmana Catalana de l’Esport.

Catalunya, bronze al Campionat d’Espanya d’Optimist per Equips d’Autonomies

Les aigües de Los Narejos-Los Alcázares (Múrcia) han estat l’escenari del Campionat d'Espanya d'Optimist per Equips d'Autonomies, on l'equip Catalunya 2 s'ha penjat el bronze per darrere de Balears, en primera i segona posició.

El Campionat d’Espanya d’Optimist per Equips d’Autonomies | UFEC

Un èxit que, sumat a la plata aconseguida per Joan Domingo al Mundial d'Optimist per equips, augura un gran futur per a la Vela Catalana.