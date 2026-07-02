Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialEspaña - AustriaLamine YamalCuándo juega EspañaPortugal - CroaciaCortes de tráfico Barcelona Tour de FranciaWilly HernangómezJódarJódar - CarreñoEstadio España - AustriaEspaña - AustriaMercado Fichajes hoyMundial 2026Partidos Mundial hoyPartidos Wimbledon hoyUTMB Val D'Aran 2026 directoNico WilliamsJosé ElíasBounouMaldiniDónde juega EspañaGoleadores Mundial 2026Calendario LaLiga 2026/27Calendario Barcelona LaLigaCalendario Real Madrid LaLigaCalendario partidos gratis Mundial 2026Máximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

ESPORT CATALÀ

Catalunya, guanyadora del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques

El combinat català aconsegueix imposar-se amb 57 punts a Madrid i Castella-la Manxa, empatats a 50 en la segona posició

20260702 NOT3 Triatlo (1)

20260702 NOT3 Triatlo (1) / UFECP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

La selecció catalana va signar un cap de setmana excel·lent al Campionat d'Espanya de Triatló per Autonomies, disputat els dies 27 i 28 de juny a Tudela, proclamant-se campiona en la classificació absoluta per seleccions i imposant-se també en la prova de relleu mixt.

Catalunya va liderar la classificació general amb un total de 57 punts, superant Madrid i Castella-la Manxa, que van compartir la segona posició amb 50 punts. Castella i Lleó va finalitzar quarta amb 47 punts, seguida de Galícia amb 45.

El bon rendiment de la selecció catalana es va confirmar diumenge amb la victòria en el relleu mixt absolut. L'equip format per Clara Aulinas, Arcadi Sala, Gemma Frigola i Genís Grau va completar la prova en un temps d'1:21:56.

Noticias relacionadas y más

La competició es va decidir per un marge molt ajustat, amb Madrid entrant només quatre segons després del conjunt català i Castella-la Manxa completant el podi a set segons dels vencedors. Galícia i les Illes Balears van acabar en quarta i cinquena posició, respectivament.

TEMAS

Añádenos en Google