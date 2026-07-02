ESPORT CATALÀ
Catalunya, guanyadora del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques
El combinat català aconsegueix imposar-se amb 57 punts a Madrid i Castella-la Manxa, empatats a 50 en la segona posició
La selecció catalana va signar un cap de setmana excel·lent al Campionat d'Espanya de Triatló per Autonomies, disputat els dies 27 i 28 de juny a Tudela, proclamant-se campiona en la classificació absoluta per seleccions i imposant-se també en la prova de relleu mixt.
Catalunya va liderar la classificació general amb un total de 57 punts, superant Madrid i Castella-la Manxa, que van compartir la segona posició amb 50 punts. Castella i Lleó va finalitzar quarta amb 47 punts, seguida de Galícia amb 45.
El bon rendiment de la selecció catalana es va confirmar diumenge amb la victòria en el relleu mixt absolut. L'equip format per Clara Aulinas, Arcadi Sala, Gemma Frigola i Genís Grau va completar la prova en un temps d'1:21:56.
La competició es va decidir per un marge molt ajustat, amb Madrid entrant només quatre segons després del conjunt català i Castella-la Manxa completant el podi a set segons dels vencedors. Galícia i les Illes Balears van acabar en quarta i cinquena posició, respectivament.
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