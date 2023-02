Catalunya guanya el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en edat escolar 3X3

Catalunya s’ha emportat la medalla d’or al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en edat escolar de bàsquet en cadira de rodes 3x3

Catalunya s’ha emportat la medalla d’or al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en edat escolar de bàsquet en cadira de rodes 3x3, celebrat al “Polideportivo Rafael del Pino” de Toledo.

El combinat català, format per Elias Banomar (Bàsquet Girona), Sergi de Dios i Joan Cortina (Comkedem) i, Yerai Vendrell (CE Costa Daurada), i dirigits per Miquel Romaguera, s’ha imposat al País Basc a la gran final al País Basc per un ajustat 12-11 que els hi ha donat el títol.