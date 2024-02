Catalunya guanya el Campionat Autonòmic S16

La selecció catalana S16 ha fet la feina al Camp del Riu Túria i s'ha proclamat campiona del Campionat Autonòmic després de derrotar València 22 a 27. No ha estat una tasca fàcil per als nois de Santiago Monteagudo, que s'han trobat davant una batalladora selecció local que s'ha posat per davant amb un assaig transformat ben aviat.

El peu d'Arnau Urpinas (espectacular amb 12 punts sense errades) ha retallat la distància i un assaig de Pau Vilches posava per davant els quadribarrats, però una segona marca valenciana els donava la iniciativa a la mitja part (12 a 10).

Novament un xut d'Urpinas ha sumat per als catalans a l'inici de la represa, però l'intercanvi d'assajos ha estat la tònica dels primers minuts de la segona meitat. Primer València i després Catalunyahan anotat per dibuixar un 19 a 20 al marcador.

El partit ha seguit tens i emocionant, amb els valencians aprofitant un cop de càstig centrat per tornar-se a posar per davant, però l'última paraula ha sigut per a Jan Romero, que ha finalitzat una jugada fantàstica de Catalunya per anotar i, amb el xut corresponent d'Urpinas, posar un 22 a 27 que ha acabat sent definitiu.

La bona defensa catalana ha servit per mantenir el triomf als de Monteagudo, que han sabut patir els darrers deu minuts per endur-se la cinquena victòria del Campionat i així signar una campanya perfecta i han aconseguit endur-se la copa de campions cap a casa.

La selecció S18 cau al Riu Túria

No ha pogut completar la festa la selecció catalana S18, que ha perdut 34 a 12 contra una València poderosa que ha demostrat per què s'ha endut el Campionat aquesta temporada. Els de Jordi Justícia no s'han pogut sobreposar a les baixes i han finalitzat en tercera posició.