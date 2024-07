Catalunya finalitza en sisena posició a la Copa del Món Sub-17 de Korfbal 2024

La 24a edició de la 'U17 Korfball World Cup' disputada a la ciutat neerlandesa d'Eindhoven ha finalitzat amb la selecció catalana a la sisena posició, que iguala a l'aconseguida a l'edició de l'any passat.

Tot i vèncer a Eslovàquia i Portugal a la fase de grups, les derrotes contra les potents Bèlgica i Xina Taipei van fer que Catalunya acabés 3a de grup, podent només aspirar a lluitar per la 5a plaça del torneig el darrer dia.

Els tres partits restants van ser una magnífica prova de foc pel combinat català, que va saber competir tots ells, mostrant un alt nivell de joc i dinamisme grupal tant en atac com en defensa.

Malgrat perdre al gol d'or contra Hongria (12-13), i veure com Alemanya s'enduia el triomf als instants finals per 14-12, Catalunya es va acomiadar del torneig amb una meritòria i treballada victòria front Anglaterra per 10 a 12.