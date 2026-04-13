ESPORT CATALÀ
Catalunya finalitza en segona posició del Campionat d’Espanya d’hoquei en cadira de rodes elèctrica per Seleccions Autonòmiques
UFEC
Aquest cap de setmana de l’11 i 12 d’abril s’ha disputat el Campionat d’Espanya d’hoquei en cadira de rodes elèctrica per Seleccions Autonòmiques en la localitat madrilenya de Galapagar on Catalunya ha finalitzat en segona posició.
La Selecció amfitriona, Madrid, va ser la guanyadora del Campionat, on també va participar la Selecció Valenciana que va finalitzar en la tercera posició final. Destacar la gran actuació de l’esportista català Jordi Valle que va ser designat millor jugador T-Stick del Campionat.
