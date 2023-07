Catalunya no falla al campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques

Les Seleccions Catalanes de voleibol, infantils i cadets, masculines i femenines, tornen a casa amb un or, dos bronzes i una cinquena posició

Catalunya ha tornat a mostrar la seva fortalesa en el món de voleibol pujant fins a tres vegades al podi al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques que s’ha celebrat a Valladolid del 29 de juny al 2 de juliol. La selecció infantil masculina ha aconseguit una històrica primera posició, mentre que les seleccions cadets han estat les encarregades d’aconseguir dos bronzes. La cinquena posició ha estat per les noies de la selecció infantil femenina.

Andalusia ha estat l’altra comunitat autònoma que ha aconseguit pujar tres vegades al podi sumant un or amb el cadet femení i dues plates amb els equips infantils. Els andalusos s’han convertit així en la millor selecció autonòmica d’aquesta edició, un títol que ostentava Catalunya amb els dos ors i un bronze del campionat del 2022; i amb els 4 podis del 2021 on van aconseguir un or i tres bronzes. Cada una de les Seleccions Catalanes participants al Campionat d’Espanya, a excepció de la infantil masculina que ho ha guanyat tot, només ha perdut un partit en aquest campionat. Les noies de la selecció infantil femenina, entrenades per Xavier Balsells i Ester Carrascosa van perdre el passa quarts de final, el que les va relegar optar només a la cinquena posició que van acabar aconseguint.

Per les seleccions cadet els botxins els van trobar a semifinals. Andalusia, campiona de l’edició es desfeia per 3-1 de la selecció de Miguel Fuente i Toni Blesa. Mentre que Galicia bloquejava física i mentalment a la secció cadet masculina dirigida per Israel Martín i Arthur Cohen. Tot i la derrota en moments complicats, les tres seleccions van saber reposar-se i seguir lluitant per aconseguir el millor resultat possible. I no van fallar.

Catalunya domina el medaller del CESSAA

Hi ha un combinat que destaca per sobre de la resta en quant a nombre de medalles en els últims 10 anys: Catalunya. El combinat català suma fins a 23 medalles entre les quatre categories, de les quals 13 són d’or, 2 de plata i 8 de bronze. El segueix d’a prop València, que suma un total de 20 medalles en el seu haver, sumant les dues que n’ha aconseguit en aquesta edició. Tanca el podi Andalusia, que compta amb 16 medalles en el seu caseller, més de la meitat d’elles de plata