Catalunya fa història al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques de voleibol

El voleibol català ha fet història aquest cap de setmana a Valladolid, on s’han reunit les millors promeses del vòlei espanyol en el marc del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques en categoria infantil i cadet (CESA). Catalunya partia com una de les principals favorites, sent ja la més llorejada de la competició. Però els pronòstics no només es van complir, sinó que els resultats han marcat un abans i un després en la història d’un campionat que, sens dubte, aquest 2024 ha parlat català: quatre finals en joc i un botí per a Catalunya de tres medalles d’or i una de plata. Domini absolut.

Mai abans una comunitat autònoma havia aconseguit arribar a les quatre finals del campionat en una mateixa edició. El 2021, Catalunya ja va aconseguir pujar les seves quatre seleccions al podi, fent nous passos en la seva cita amb la història d’aquest esport i conquerint aleshores un or i tres bronzes. Tres anys després, la bona feina ha continuat donant fruits amb aquestes quatre finals històriques que s’han materialitzat en tres medalles d’or i una de plata.

Tres ors i una plata, una fita histórica sense precedents

Uns resultats històrics que “posen el llistó molt a prop de l’excel·lència, que és l’objectiu que realment busquem sobretot en l’esport de base”, en paraules de Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, que no podia amagar la seva enorme satisfacció: “Aquest Campionat d’Espanya de 2024 ha estat una fita històrica per al voleibol català. Simplement, el fet que les quatre seleccions arribin a les quatre finals ja és un assoliment que mai s’havia aconseguit i, a més, rematar-ho amb tres ors i una plata és una satisfacció tremenda. No és una casualitat. Això és conseqüència del treball molt ben fet per part dels clubs, dels plantejaments realitzats per part de l’àrea tècnica de la federació i dels plantejaments en l’àmbit de gestió federativa i polítiques esportives federatives. Hem de felicitar tot el voleibol català. És una fita històrica que hem de gaudir”.

La gran solidesa i competitivitat del voleibol català va quedar confirmada amb un palmarès històric en aquest CESA, on la selecció infantil femenina es va imposar a la final a les Balears i la masculina va guanyar l’or després d’imposar-se a Castella i Lleó. Per la seva banda, la selecció cadet femenina va guanyar a la final a la Comunitat Valenciana, mentre que la masculina es va endur la plata després de cedir per la mínima (3-2) a la final davant la mateixa Comunitat Valenciana.

Les quatre seleccions catalanes havien preparat la cita en una concentració d’una setmana al Centre Català de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat.