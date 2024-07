Catalunya fa història i aconsegueix la tercera participació a unes World Series de beisbol

Santiago Suarez i Leoskard Sanchez, del CBS l’Hèrcules d’Hospitalet; Alejandro Cornieles, Alfonzo Nieves, Enmanuel Bernais, Angel Pacheco i Alberto Morillo, del CB Barcelona; Noah Uttaro, Liam Uttaro, Andres Fernandez, Eifran Aguilar i Jordi Fragoso, del CB Viladecans; i Cesc Macias, del CBS Sant Boi. Al capdavant, Marc Carrillo, Adrià Alcaide i Juan Garcia.

Tots ells han tornat a fer història per la Federació Catalana de Beisbol i Softbol i pel beisbol català. El 2016 i el 2018 Catalunya ja va escriure un capítol a la història d’aquest esport aconseguint una plaça per les World Series de la Senior League Sub-17 viatjant a Bangor a l’estat de Maine, i 2 anys més tard, de la mà dels jugadors de la Little League Sub-13 a Williamsport.

En aquesta ocasió l’equip Junior League Sub-15, ha estat el vencedor del Campionat d’Europa-Àfrica Junior League, i Catalunya serà l’equip representant d’Europa i Àfrica als Estats Units. Les World Series, el campionat més prestigiós del món pel que fa a formació de joves jugadors, es jugaran a Taylor a l’estat de Michigan entre els dies 4 i 11 d’agost.

El camí per arribar als Estats Units no ha estat curt ni senzill. Catalunya ja va dominar amb mà de ferro el campionat nacional, disputat a Gijón, el passat mes de maig, on ja va demostrar que era el candidat que havia de viatjar al classificatori d’Europa a Chocen, on ha estat aquesta última setmana.

Èxit al torneig classificatori

I no només va dominar al campionat nacional. Al torneig classificatori va ser capaç de sumar 4 victories i 1 derrota. Quatre partits de fase de grups on van vèncer a Itàlia, Països Baixos i República Txeca North i una derrota davant de Rep. Txeca South. Catalunya aconseguia arribar a l’objectiu marcat, la final, davant de Rep. Txeca South, on l’equip dirigit per M. Carrillo va derrotar a l’equip local per 7 a 1.

El calendari als Estats Units ja es va decidir abans dels classificatoris i el primer partit per Catalunya serà davant del representant de Latin America, el Nicaragua LL, el dia 4 d’agost. Catalunya segueix escrivint història i aconsegueix la tercera participació a unes World Series.