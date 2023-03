Catalunya derrota Suècia en la festa del Centenari del rugby català

La selecció catalana de rugby ha tornat a jugar un partit sis anys després Suècia, una selecció imponent físicament, s’ha vist sorpresa per la potència i velocitat dels catalans

Dia per recordar en una celebració centenària. La selecció catalana de rugby, que ha tornat a jugar un partit sis anys després, ha regalat un partit preciós als 1.200 aficionats i aficionades que s’han apropat a La Foixarda, derrotant 51 a 14 a una Suècia que és la número 41 del món i que s’ha vist superada per un joc elèctric i agressiu dels catalans.

Des del xiulet inicial, l’equip capitanejat per Joan Losada ha volgut deixar clar que el protagonisme avui seria català en el partit commemoratiu del Centenari de la Federació Catalana de Rugby. Ja als primers compassos de partit, Dani Barranco ha estrenat el marcador amb un assaig i abans del minut 10 Xavi Cebrian ha transformat un maul en marca per posar el 14 a 0 al marcador.

Suècia, una selecció imponent físicament, s’ha vist sorpresa per la potència i velocitat dels catalans, i tot i provar-ho durant un quart d’hora, la defensa quadribarrada ha impedit l’assaig visitant, fins al punt que ha sigut Pablo Ortiz el que ha anotat al 25` en una touche oberta ràpida. Abans del descans, el segon try de Cebrian ha posat el 24 a 0 al marcador, i a la represa Marcel Sirvent ha tornat a anotar per als catalans, posant ja una diferència insalvable al marcador.

Tot i que els suecs han reaccionat amb dues marques al segon temps en uns bons minuts d’ofensives, els assajos de Rubén Sanz, Ignasi Carbonell, Felipe Alegria i Pau Aira han completat la festa catalana fins al 51 a 14 definitiu.

Partit memorable del XV de la Ginesta que es convertia en l’estándar del rugby català, fent una demostració de múscul i una reivindicació: amb el suport institucional adequat, aquest esport pot arribar a cotes molt altes a Catalunya.