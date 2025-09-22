V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
Catalunya es corona com a capital de l’esport inclusiu i internacional en un cap de setmana de rècord
Ha mobilitzat més de 1.500 esportistes de 30 països en modalitats com ciclisme d’alt nivell, les seleccions catalanes, l’esport inclusiu, el criquet o el goalball
La V Setmana Catalana de l’Esport ha viscut el seu moment culminant amb un cap de setmana espectacular que ha mobilitzat més de 1.500 esportistes de 30 països en una dotzena de competicions arreu del territori. El ciclisme d’alt nivell, les seleccions catalanes, l’esport inclusiu i disciplines emergents com el criquet o el goalball han compartit escenari per convertir Catalunya en el centre neuràlgic de l’esport federat.
Ciclisme de talla mundial al Velòdrom d’Horta
El 21è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona – Memorial Miquel Poblet ha estat l’esdeveniment estrella al Velòdromd’Horta, amb noms il·lustres com Iúr iLeitão, Anita Stenberg, Emma Finucane i Esteban Sánchez, que han dominat les proves d’òmnium, velocitat i keirin. Alhora, les proves de base han tingut protagonistes destacats com Marina Fernández, Álex Sánchez o Pau Brullet, que han compartit pista amb figures de nivell olímpic.
Seleccions catalanes a escena i victòries de prestigi
Reus ha estat testimoni del triomf de la selecció catalana de tennis de taula, que va superar Letònia per 4-1davant més de 200 espectadors. A Salou, el futbol sala català va brillar amb dues grans victòries davant França: 4-2 en categoria femenina i 7-2 en masculina, demostrant talent i projecció.
En paral·lel, a l’Estació del Nord, més de 200 boxejadors de 10 països van competir al Torneig Internacional de l’Amistat de Boxa, amb una destacada presència catalana.
Inclusió en majúscules: quad rugbi, petanca, pàdel, goalball i més
El CEM Espanya Industrial va acollir el Trofeu Internacional de Quad Rugbi, on Suïssa es va proclamar campiona després de superar Catalunya a la final. L’esport inclusiu també va tenir gran visibilitat a Salou i Reus, amb competicions de petanca, pàdel i futbol sala per a esportistes sords, així com a Barcelona, amb la celebració del Torneig “Sense Límits” de futbol 7 inclusiu i el primer partit internacional femení de goalball, entre Catalunya i Portugal, a ONCE Catalunya.
Criquet i billar tanquen el cap de setmana més internacional
La V Setmana Catalana ha apostat també per noves disciplines amb marcada projecció internacional. A Barcelona, es va disputar un torneig de criquet amb equips del Regne Unit, Bèlgica i Dinamarca, mentre que a Lloret de Mar es va viure una competició de billar internacional amb participació de Catalunya, Bèlgica i Països Baixos.
Amb més de 35 federacions implicades, un ambient vibrant als pavellons i un model d’organització que aposta per la diversitat, la inclusió i la qualitat esportiva, la V Setmana Catalana de l’Esport s’ha consolidat com un projecte de país, mostrant al món que Catalunya és territori esportiu de primer nivell.
