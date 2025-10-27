ESPORT CATALÀ
Catalunya es corona amb èxit mundial a la V Setmana Catalana de l’Esport: més de 4.000 esportistes i grans triomfs catalans
La V Setmana Catalana de l’Esport, impulsada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, s’ha consolidat com el gran aparador de l’esport federat del país. L’edició d’enguany ha estat històrica, amb més de 4.000 esportistes, 35 federacions implicades, la presència de 40 països dels cinc continents i 120 jornades de competició, convertint Catalunya en un autèntic epicentre esportiu internacional.
“Catalunya ha tornat a demostrar que és un territori esportiu de primer nivell, capaç de projectar els nostres esportistes i federacions al món i d’impulsar valors com la inclusió, la innovació i la cohesió social”, ha destacat Gerard Esteva, president de la UFEC.
Èxits de les seleccions catalanes
El balanç esportiu ha estat marcat pels èxits de les seleccions catalanes, que han tornat a demostrar competitivitat i projecció davant rivals de primer nivell. En futbol, la selecció masculina va superar Costa Rica per 2 a 0 a l’Estadi Johan Cruyff davant més de 5.000 espectadors, en un partit que va commemorar també els 125 anys de la Federació Catalana de Futbol. Dies després, la selecció femenina absoluta va plantar cara a Xile amb un joc valent i combatiu, on va destacar especialment Judit Pablos, autora d’un doblet que va mantenir les catalanes amb opcions fins al tram final del matx.
En altres disciplines, la selecció catalana de futbol americà va viure un retorn històric amb una victòria contundent davant Itàlia (42-6) a Granollers, convertint la cita en una gran festa del “football” català. L’atletisme va viure un dels seus punts culminants amb el Míting Internacional Ciutat de Barcelona, on Esther Guerrero va aconseguir la mínima mundial als 800 metres i Jaël-Sakura Bestué, Xènia Benach i altres atletes catalans van completar una actuació de molt nivell. També el futbol sala català va ser protagonista amb dues grans victòries davant França, 4-2 en categoria femenina i 7-2 en masculina, confirmant que Catalunya és avui una de les potències emergents en aquesta disciplina. A Reus, el tennis de taula català es va imposar a Letònia (4-1), mentre que l’hoquei herba sub21 masculí va començar una nova etapa amb Albert Massaguer a la banqueta, obtenint una victòria i un empat en els dos enfrontaments contra França.
L’Acte Central, un punt de trobada
Més enllà de les competicions, la Setmana va tenir el seu moment més institucional amb la celebració de l’Acte Central al Club Patí Vela de Barcelona. Presidit per Gerard Esteva, president de la UFEC, i Berni Álvarez, conseller d’Esports, l’acte va reunir representants institucionals, entitats esportives i amants de l’esport en una vetllada marcada pel reconeixement i la celebració.
Es van lliurar els Premis de la Setmana Catalana de l’Esport 2025, que van distingir trajectòries i projectes rellevants en diversos àmbits: els Lluïsos de Gràcia (promoció del català), la Federació Catalana de Rugby (internacionalització), la Delegació de França (relació amb l’esport català) i la jove escaquista Sílvia Serradell (visibilitat de l’esport femení). La cerimònia va culminar amb un sopar a la fresca i el concert del grup Dr. Calippo, que va posar el punt festiu a una jornada de reconeixement.
Un gran final amb segell català
El tram final de la Setmana va reunir alguns dels moments més destacats. A Sant Boi, la selecció catalana femenina de softbol va competir amb solidesa i intensitat a la 3a Catalunya International Softball Cup, enfrontant-se a Ucraïna i al Wooster College dels Estats Units. A la lluita, Catalunya va plantar cara a França en 12 combats de gran intensitat, reforçant la seva projecció internacional. El Poliesportiu SA-FA de Gavà va ser escenari del Queen of Queens Amateur Series, una gran festa del kick-boxing femení amb més de 100 esportistes, on la selecció catalana va brillar amb les victòries d’Ainoa Pérez, Raihan el Hamdani i Núria García. També l’hoquei herba femení va tenir protagonisme a l’Estadi Martí Colomer de Terrassa, on Catalunya va competir amb força i caràcter en dos enfrontaments davant Itàlia.
L’esport inclusiu i innovador, grans protagonistes
La Setmana ha tingut també un marcat accent inclusiu. Les cites d’esport adaptat i inclusiu han estat diverses i molt seguides: el quad rugbi, el futbol 7 unificat en memòria de Francesc Martínez de Foix, el sitting volley o el primer partit internacional femení de goalball, on Catalunya es va enfrontar a Portugal. En escacs inclusius, la selecció catalana es va proclamar campiona en el 5è Torneig Internacional disputat a Barcelona. A l’Estartit, en el marc del futur Campionat Mundial de Fotosub i Vídeosub, es va celebrar l’activitat Underwater Parasport, amb protagonisme per a la fotografia submarina adaptada.
La innovació també hi ha tingut lloc amb la final de l’eRegata Costa Brava, que ha portat per primera vegada l’e-sailing al programa central de la Setmana, combinant vela tradicional i esport electrònic.
Un esdeveniment de país
La dimensió internacional de la V Setmana Catalana de l’Esport ha estat reforçada amb la celebració d’esdeveniments com l’Open Internacional d’Escacs de Sants, amb 764 participants de 55 països, el Catalonia Open de dards a Calella, amb 321 participants de 24 països, i el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Petanca, que va aplegar més de 400 jugadors. Aquestes xifres, sumades a la diversitat de disciplines i a la qualitat organitzativa, consoliden la Setmana com un projecte de país capaç de situar Catalunya al mapa esportiu internacional.
Amb pavellons plens, una gran resposta del públic i èxits esportius en disciplines molt diverses, la V Setmana Catalana de l’Esport ha estat un èxit col·lectiu que ha posat en valor el paper de les federacions i ha projectat Catalunya al món com a territori esportiu de primer nivell.
