Catalunya competirà a l’Europeu de culturisme natural amb cinc atletes

Maribel Martín, Aitor Humanes, Álvaro Ferrerons, Daniel Yegyez i Sebastià Florin seran els cinc representants de la Selecció Catalana de Culturisme a Samorín

La Selecció Catalana de Culturisme viatja a Samorín

La Selecció Catalana de Culturisme viatja a Samorín / UFEC

UFEC

La Selecció Catalana de Culturisme viatja a Samorín, Eslovàquia, per competir al Campionat d’Europa de Físic-culturisme i Fitness INBA, una de les cites més exigents del circuit internacional. La delegació catalana estarà formada per cinc atletes que representaran el país en diferents categories del culturisme natural, una disciplina que reivindica la pràctica esportiva neta i sense dopatge.

Maribel Martín competirà a la categoria Women's Physique Open, mentre que Aitor Humanes ho farà en Men's Classic Physique sub-35. Álvaro Ferrerons defensarà Catalunya a la categoria júnior sub-23, Daniel Yeguez ho farà a la sènior de menys d’1,74 metres, i Sebastià Florin participarà a la divisió per a atletes amb discapacitat, Men's Physically Challenged.

Amb aquesta participació, Catalunya referma el seu compromís amb un model esportiu basat en la disciplina, l’esforç i el joc net. L’equip afronta el repte europeu amb ambició, orgull i la voluntat de deixar empremta entre l’elit del culturisme natural.

