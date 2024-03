Catalunya es classifica per a la final de l'Autonòmic S16 i S19

Dia brillant per a les seleccions catalanes femenines S16 i S19, dirigides per Roser Borràs, que van tornar vencedores del seu viatge a Madrid i jugaran totes dues la final del Campionat Autonòmic.

El combinat S16 es va imposar per 7-18; mentre que el S19 va aconseguir el triomf per 10-19. Les finals es jugaran el cap de setmana del 23 i 24 de març, encara amb el rival, dia i lloc per confirmar.