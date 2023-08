Catalunya, campiona del Torneig V Nacions

El P&P Vallromanes l'edició 2023 va ser l’escenari del Torneig V Nacions Una competició que es va jugar per complert en modalitat matxplay

El P&P Vallromanes l'edició 2023 va ser l’escenari del Torneig V Nacions, que va enfrontar les seleccions de Galícia, Euskadi, Andorra, França i Catalunya. La competició es juga de forma rotativa a les seus dels territoris participants i en aquesta edició va ser Catalunya l’amfitriona.

Una competició que es va jugar per complert en modalitat matxplay, i on el combinat català va estar integrat per Fernando Cano, Oriol Mas, Eloi Hernando, Lluís Cucurull, Juan Luis Sánchez, Joel Girbau, Josep Ramon Portell i Berenguer Ortí, tots ells seleccionats per ser els millors jugadors classificats de l'any. Finalment, Catalunya es va emportar el títol per davant de França i Galícia.