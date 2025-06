Catalunya, campiona del Campionat Autonòmic S18 de rugby a VII

La selecció catalana masculina S18 s’ha proclamat campiona del Campionat Autonòmic de rugby a VII disputat a Plentzia (Euskadi). L’equip de Santi Monteagudo va completar una fase de grups espectacular amb tres victòries clares: 0-40 contra Galícia, 26-0 davant Euskadi i 0-60 contra Múrcia. Tot i caure per 14-7 contra Madrid en l’últim partit de grups, els catalans es van classificar per a semifinals, on van superar Castella i Lleó per 10-14, resistint amb un jugador menys.

A la final, Catalunya va imposar-se novament a Madrid (26-7) amb quatre assajos i una defensa sòlida, aconseguint així el primer títol de la temporada 2024/25 per a les seleccions de la Ginesta.