Catalunya buscarà continuar fent història al CESA 2026
Les seleccions infantils i cadets, tant femenines com masculines, lluitaran per situar-se entre les millors de l’Estat del 25 al 28 de juny a Lugo
Les seleccions catalanes en catego ries infantil i cadet afronten una no va edició del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques (CESA), que es disputarà del 25 al 28 de juny a Lugo. La gran cita del voleibol esta tal de formació tornarà a reunir les principals promeses del panorama nacional en una competició que, un any més, posarà el punt final a la tem porada de pista.
GRUPS EXIGENTS I DEBUTS IL·LUSIONANTS
En la categoria infantil femenina, la selecció catalana, liderada per Jordi Llonch com a primer entrenador i Marc Busquets com a assistent, ha quedat enquadrada al grup C. Les ca talanes debutaran el 25 de juny (11.30 h) davant de Castella-la Manxa i com pletaran la fase de grups contra La Rioja i Canàries, amb l’objectiu de si tuar-se entre les dues primeres clas sificades i continuar la lluita per les posicions del primer al novè lloc. Les jugadores arriben a la cita després d’haver estat terceres en l’edició del 2025, un precedent que reforça les se ves opcions. En infantil masculí, el combinat ca talà competirà al grup B amb Múrcia, la Comunitat Valenciana i Melilla, so ta la direcció de David Casas i amb Al bert Orive com a assistent. L’estrena serà també el 25 de juny (11.30 h) da vant el conjunt murcià, en un grup molt igualat que exigirà el màxim des del primer punt. El cadet femení arriba a Lugo amb la condició de vigent campió d’Espanya. Les catalanes, dirigides per Miguel Fuente i amb Esther Carrascosa com a assistent, formaran part del grup A amb Navarra, Galícia i Balears. De butaran contra les navarreses el 25 de juny (9.30 h), amb l’objectiu de tor nar a situar-se entre les principals as pirants al títol. Per últim, en la categoria cadet mas culina, Catalunya competirà al grup A amb el País Basc, Galícia i Castella-la Manxa, sota la direcció d’Israel Mar tín i amb Miguel Sánchez com a assis tent. L’estrena serà contra la selecció basca (25 de juny, 9.30 h), en una fa se de grups especialment exigent. Els catalans també arriben com a vigents campions. Tots ells comptaran també amb el su port d’Àlex Ferré i Dídac Salas com a fisioterapeutes, i d’Aniol Pàmies i Ma riona Pont com a becaris, que els acompanyaran durant tota la compe tició.
CONCENTRACIÓ PRÈVIA I PREPARACIÓ
Les quatre seleccions catalanes -in fantil i cadet, femenines i masculines - es troben aquests dies concentrades al Centre Català de Tecnificació Es portiva d’Esplugues de Llobregat, on treballen des del 13 fins al 21 de juny. Durant aquesta estada, els equips conviuen com una gran família espor tiva i completen sessions de doble en trenament amb l’objectiu d’arribar al CESA en les millors condicions pos sibles, tant a nivell físic com psicològic. Abans d’emprendre el viatge cap a Galícia, previst per al dimarts 23 de juny, l’expedició rebrà aquest diven dres 19 la visita de la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Ma ribel Zamora, i del gerent, Oscar No villo, que traslladaran el seu suport i desitjaran molta sort a les seleccions catalanes abans de l’inici de la com petició. Amb tot a punt, les seleccions cata lanes afronten el repte amb il·lusió, ambició i esperit d’equip, amb el de sig de continuar situant Catalunya en tre les grans potències del voleibol es tatal de formació i tancar la tempo rada amb una experiència que, més enllà dels resultats, tornarà a ser clau en la formació d’aquests joves espor tistes
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