RUGBY

Catalunya busca redreçar el rumb davant Castella i Lleó a Lleida

Catalunya busca redreçar el rumb davant Castella i Lleó a Lleida / UFEC

SPORT.es

Les seleccions catalanes masculines S16 i S18 tancaran l’any amb un doble duel clau aquest dissabte a La Caparrella (Lleida), en la tercera jornada dels Campionats Autonòmics. Després de caure per només tres punts a Madrid, els dos combinats quadribarrats afronten un partit decisiu davant Castella i Lleó.

El conjunt S16, amb 6 punts a la classificació després de la victòria amb bonus contra Euskadi i el punt defensiu sumat a Madrid (22-19), s’enfrontarà a una Castella i Lleó invicta i segona amb 8 punts. El duel s’obrirà a les 12 h.

A les 13.30 h serà el torn dels S18, tercers a la taula després de repetir guió en les dues primeres jornades. Els de Santi Monteagudo tenen una gran oportunitat per retallar distàncies i mantenir-se en la lluita pel campionat.

