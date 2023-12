Catalunya ascendeix a la quarta posició en un Mundial de Futsal històric

El Mundial de Futsal jugat a Mèxic, Baja California, ha culminat amb un gir inesperat que ha posat Catalunya en una posició històrica

Després de quedar en una merescuda cinquena posició durant la competició, Catalunya ha experimentat un ascens sorprenent al medaller final, col·locant-se com a quart classificat a nivell mundial. Aquesta nova posició situa Catalunya com la selecció europea més ben classificada en aquest prestigiós torneig.

La reorganització dels resultats es deu a la desqualificació de la Selecció del Marroc, que jugava la semifinal contra l'Uruguai. Al descans, Marroc es trobava en desavantatge amb un marcador de 3 a 0. A causa d'incidents ocorreguts durant el descans, ja no es va jugar la segona part del partit, i el comitè organitzador va prendre la decisió de sancionar a la selecció del Marroc. Aquesta sanció va canviar el panorama de la classificació final i va situar Catalunya en una posició més destacada. El podi del Mundial de Futsal es va configurar amb Paraguai com a campió, seguit de l'Uruguai i Colòmbia. Catalunya, a conseqüència dels esdeveniments, va obtenir l'honor de ser reconeguda com a quart classificat, consolidant així una fita històrica per al futsal català.

Amb aquesta inesperada ascensió, Catalunya surt de Mèxic amb un lloc destacat a la història del futsal. Els jugadors i cos tècnic han aconseguit una fita important i han portat la selecció catalana a una posició de rellevància mundial. L'orgull i l'alegria ressonen a l'equip català, que ha superat totes les expectatives i ha demostrat la seva vàlua en el context internacional.

El Mundial de Futsal a Mèxic, més enllà de les expectatives i els resultats, ha escrit una nova pàgina d'èxit per a Catalunya en aquest esport. Aquesta quarta posició representa un triomf per als jugadors, cos tècnic, directius i aficionats que han recolzat amb passió la selecció catalana al llarg d'aquest emocionant mundial. Catalunya se'n va amb el cap alt, amb una fita assolida i amb la determinació de continuar creixent i brillant en el món del futsal internacional.