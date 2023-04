Catalunya aconsegueix tres medalles al Campionat d´Espanya Júnior

Guillem Lozano i Clàudia Pla i Nikita Matveiev han aconseguit medalla El campionat s'ha dut a terme a la localitat d'Alacant

La selecció de Catalunya de judo ha estat protagonista al Campionat d´Espanya Junior Sub21.

El combinat català, format per 18 competidors que prèviament s´havien classificat a Alacant el mes de març a la Fase Sector i per la via de copes d´Espanya, ha aconseguit dos bronzes (Guillem Lozano,-100 Kg; i Claudia Pla, -48 Kg) i una medalla de plata (Nikita Matveiev, +100 Kg).

El KH-7 BM Granollers, campió de la Lliga Catalana Infantil Masculina i de la Minicopa Femenina

Aquest passat cap de setmana, 22 i 23 d’abril, ha finalitzat la Lliga Catalana Infantil Masculina i s’ha disputat la Minicopa de la Reina.

Dues competicions que han tingut com a guanyador el KH-7 BM Granollers.