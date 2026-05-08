El Catalonia Open Solgironès acaba en mans de Daria Kasatkina
La Bisbal d’Empordà va viure el diumenge 3 de maig una final vibrant del Catalonia Open Solgironès, amb prop de 1.000 espectadors omplint les graderies del Club Esportiu Club Tennis La Bisbal. En aquest escenari, Daria Kasatkina es va proclamar campiona després de signar una remuntada de caràcter i resistència per superar Tamara Korpatsch per 2/6 6/3 i 7/5.
El partit va estar marcat per la igualtat i la duresa des del fons de pista, i la dificultat per mantenir el servei. Fins a 19 trencaments de servei evidencien la batalla tàctica i mental viscuda a la pista central. Kasatkina, poc encertada, va cedir el primer set amb claredat, però va saber reajustar el seu joc i imposar el seu ritme a partir del segon parcial.
El desenllaç va ser especialment intens. Amb un avantatge de 5/1 al tercer set i servei per tancar el partit, l’australiana va tornar a evidenciar els dubtes que l’han acompanyada en aquest inici de temporada, marcats per la falta de confiança després de la lesió que va patir al febrer. Com ja li havia passat a la primera ronda davant d’Arango i a les semifinals contra Charaeva, Kasatkina va veure com tot l’avantatge s’anava diluint fins el 5/5.
Lluny de descompondre’s, però, va reaccionar amb determinació: va consolidar el seu servei en un moment crític i va aprofitar la següent oportunitat al resto per segellar el triomf amb un 7/5 final que certificava la seva victòria. Aquest títol suposa el primer trofeu per a Kasatkina des del WTA 500 de Ningbo, conquerit l’octubre del 2024, i representa una injecció de confiança clau per afrontar el tram decisiu de la gira de terra batuda. Amb la mirada posada a Roland Garros, on va assolir les semifinals el 2022, la tennista australiana sembla recuperar sensacions i tornar a posicionar-se com una de les jugadores a tenir en compte en les properes setmanes.
El Catalonia Open Solgironès, organitzat enguany conjuntament per la Federació Catalana de Tennis i el Club Esportiu CT La Bisbal, va tancar una edició marcada per l’alta assistència i el gran nivell competitiu, consolidant-se com una cita destacada dins del calendari internacional sobre terra batuda.
