Els catalans triomfen a la Universíada d’Hivern de Torí amb tres medalles històriques

Els esportistes catalans han brillat als Jocs Mundials Universitaris d’Hivern 2025, celebrats a Torí (ITA), amb una actuació que passarà a la història. En total, han aconseguit un total de tres medalles: un or, una plata i un bronze, reafirmant el talent i el nivell internacional dels esquiadors i snowboarders del país, consolidant el paper de Catalunya en l’elit dels esports d’hivern.

La Universíada de Torí, un dels esdeveniments més destacats de la temporada internacional, s’ha celebrat sota l’organització de la Federació Internacional d’Esports Universitaris (FISU), reunint els millors atletes universitaris del món. La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) ha competit amb la delegació més gran de la seva història, formada per 17 esportistes, entre els quals nou catalans. La Federació Catalana d’Esports d’Hivern ha tingut representació a les disciplines d’esquí alpí, snowboard i esquí de fons.

En la modalitat d’eslàlom gegant (GS) d’esquí alpí, Aleix Aubert (LMCE) va dominar la competició des del principi. Amb el dorsal número 2, va aprofitar al màxim les condicions de la pista per marcar el millor temps en la primera màniga, obtenint una gran diferència amb els seus rivals. A la segona màniga, va saber administrar el seu avantatge i fins i tot va ampliar la distància, acabant per davant del francès Thomas Lardon (+1.14) i els suïssos Nick Spoerri i Christian Mayer (+1.44).

Bernat Ribera (CSFC) va ser protagonista al Snowboardcross (SBX), on va obtenir la plata amb una actuació molt destacada. Després de liderar les classificatòries amb solvència i superar unes semifinals molt ajustades, Ribera va afrontar una final intensa contra corredors de primer nivell, com els francesos Quentin Sodogas i GuillaumeHerpin. En una cursa marcada pels imprevistos, Ribera va saber aprofitar un error d’un rival per assegurar la segona posició, refermant el seu domini en aquesta disciplina.

En combinada alpina (AC), Tomás Barata (CEVA) va sumar el bronze en una competició que combinava el supergegant (SG) i l’eslàlom (SL). Barata va mostrar una gran consistència, finalitzant la primera màniga en quarta posició, a només 0,69 segons del líder. A la segona màniga, va protagonitzar una gran remuntada, escalant fins al tercer lloc i assegurant el bronze, per darrere del suís LoicChable i el francès JonasSkabar.